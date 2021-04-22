شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى و سموحة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب فريق الأهلي، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأهلي والسلام، في إطار الجولة الحادية عشر والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق اللاعب "حليمو" في الدقيقة الـ10 من الشوط الأول، بعد أسيست من أحمد عبد القادر حمدي، الذي توغل من الناحية اليسري ومرر كرة عرضية سددها حليمو في مرمي محمد الشناوي وتعادل للأهلي اللاعب حسين الشحات، في الدقيقة 32 عقب تمريرة ساحرة من عمرو السولية من وسط الملعب لينفرد حسين الشحات بالمرمي ويسجل هدف التعادل للأهلي وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل سموحه الهدف الثاني عن طريق حسام حسن.

الأهلي وسموحة