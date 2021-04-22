اخبار الرياضه

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري .. حسام حسن يتصدر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي .. حسام حسن يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الكثير من المتغيرات عقب هزيمة فريق الأهلى أمام سموحة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز. 

سموحة يُسقط الأهلي فى اللحظات الأخيرة فى الدوري المصري

سقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام سموحة بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلي والسلام في الدوري المصري. سجل هدفي سموحة محمد حليمو في الدقيقة 11 وحسام حسن في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف الأهلي  حسين الشحات في الدقيقة 32.

سموحة يُسقط الأهلي فى اللحظات الأخيرة فى الدوري المصري
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 

تصدر حسام حسن مهاجم فريق سموحة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف عقب أحراز هدف الفوز لفريقه السكندرى بمرمى الأهلى بينما يأتى أحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش فى المركز الثانى بنفس عدد الأهداف وفى المركز الثالث عمر كمال مهاجم فريق المصرى البورسعيدى برصيد 8 أهداف . 

Capture
 
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا