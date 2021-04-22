جدول ترتيب هدافي الدوري المصري .. حسام حسن يتصدر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الكثير من المتغيرات عقب هزيمة فريق الأهلى أمام سموحة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سموحة يُسقط الأهلي فى اللحظات الأخيرة فى الدوري المصري

سقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام سموحة بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلي والسلام في الدوري المصري. سجل هدفي سموحة محمد حليمو في الدقيقة 11 وحسام حسن في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 32.