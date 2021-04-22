فيديو | شاهد اهداف مباراة ريال مدريد وقاديش في الدوري الاسباني «بنزيمة ينثر المتعة»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة ريال مدريد وقاديش في الدوري الاسباني والتي أقيمت على ملعب “رامون دي كارانزا”، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 21-4-2021، لحساب الجولة 31.

قاد كريم بنزيمة فريق ريال مدريد إلى صدارة ترتيب الدوري الاسباني مؤقتًا، بعودته إلى سكة الانتصارات من بوابة قاديش بنتيجة (3-0)، بعد تعادله في الجولة الماضية سلبًا أمام خيتافي.

وسجل اهداف ريال مدريد، كريم بنزيمة هدفين في الدقيقتين (30، و40)، وألفارو أودريوزولا في الدقيقة (33).

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده لـ70 نقطة في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد قاديش عند 36 نقطة في المركز الـ13.

وأدار مباراة ريال مدريد وقاديش الحكم الاسباني “أنتونيو ماتيو لاهوز”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وجاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين، حتى تحصل فينيسيوس جونيور على ضربة جزاء لصالح ريال مدريد عند الدقيقة (29)، أقر الحكم ماتيو لاهوز صحتها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وتولى كريم بنزيمة تنفيذها بنجاح مسجلًا الهدف الأول للنادي الملكي.

وصنع كريم بنزيمة الهدف الثاني بعرضية رائعة من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى ألفارو اودريوزولا الذي وضعها في الشباك بالرأس عند الدقيقة (34).

وأضاع كارلوس كاسيميرو فرصة هدف محقق لفريق ريال مدريد في الدقيقة (37)، حين تلقى تمريرة داخل المنطقة من بنزيمة وضعته في مواجهة المرمى، لكنه سدد أعلى من المرمى.

وفرض كريم بنزيمة نفسه نجمًا للشوط الأول بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريق ريال مدريد عند الدقيقة (40)، بعدما قابل عرضية كارلوس كاسيميرو برأسية جميلة في شباك الحارس جيرمياس ليدسما.

الشوط الثاني

واصل ريال مدريد الضغط على قاديش في الشوط الثاني، وحصل الملكي على ضربة حرة مباشرة على حدود المنطقة في الدقيقة (52)، نفذها كريم بنزيمة، ولكن مرت تسديدته أعلى مرمى قاديش.

وكان المهاجم أنتوني لوزانو قريب من تقليص الفارق لفريق قاديش في الدقيقة (58)، إذ قابل عرضية من الجهة اليسرى، برأسية مرت بجانب القائم الأيمن لتيبو كورتوا.

وأهدر البديل ماريانو دياز فرصة تسجيل الهدف الرابع لفريق ريال مدريد، في الدقيقة (75)، حيث سدد خارج المرمى بطريقة غريبة بعد مراوغته حارس قاديش في انفراد صريح.

وكان للبرازيلي رودريجو نصيب من مسلسل إهدار الفرص السهلة، حيث تلقى جناح ريال مدريد كرة داخل منطقة الجزاء، سددها برعونة شديدة، لتمر بجانب القائم الأيسر لمرمى قاديش، في الدقيقة (86).

ومرت باقي الدقائق دون خطورة على كلا المرميين، ليطلق الحكم أنتونيو ماتيو لاهوز صافرة نهاية المباراة، بفوز ريال مدريد على قاديش بثلاثية نظيفة.

اهداف ريال مدريد وقاديش

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