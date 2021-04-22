شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خطأ محمد الشناوي الذي أهدى الفوز لسموحة على الأهلي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي لنادي سموحة فوزا غاليا على الأهلي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات مؤجلات الأسبوع 11 من عمر الدوري الممتاز بخطأ فادح وقع فيه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من اللقاء.

وبهذه النتيجة مني الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري، وتوقف رصيده عند الدقيقة 30، ويصعد سموحة للمركز الخامس برصيد 27 نقطة، متساويا مع بيراميدز في الرصيد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل حسام حسن هدفا عالميا بعدما من وسط ملعب الأهلي بعدما استغل خروج محمد الشناوي من مرماه ولعب الكرة من لمسة واحدة لتسكن شباك الشناوي الذي فشل في التصدى لها.

عند الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول تعادل حسين الشحات للأهلي بعدما استقبل الكرة الطولية من عمر السولية لينفرد بمرمى سموحة ويضع الكرة من فوق رأسه خاصة وأن الهاني سليمان سقط على الأرض في محاولة لإنقاذ الكرة ولكن دون جدوى.

تقدم فريق سموحة عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب حليمو الذي استغل خلل المراقبة في دفاع الأهلي وسدد الكرة بقوة على أول منطقة الجزاء للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل حسام حسن هدفا عالميا بعدما من وسط ملعب الأهلي بعدما استغل خروج محمد الشناوي من مرماه ولعب الكرة من لمسة واحدة لتسكن شباك الشناوي الذي فشل في التصدى لها.

بدأ الأهلي ضاغطا في الشوط الأول أمام سموحة في محاولة من المارد الأحمر من تسجيل هدف التقدم وتسيد اللقاء خاصة وأنه لاعبو الأحمر يسعون لحصد النقاط الثلاث والتربع على قمة الدوري الممتاز.

وعند الدقيقة الخامسة أضاع محمد مجدي قفشة انفرادا محققا خاصة بعد استلامه الكرة الأرضية السحرية من حسين الشحات ليسدد الأول الكرة خارج البرواز وسط اندهاش اللاعب نفسه وزملائه بالفريق.

وعند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول يتقدم نادي سموحة عن طريق اللاعب حليمو الذي استغل خلل المراقبة في دفاع الأهلي وسدد الكرة بقوة على أول منطقة الجزاء للفريق الأحمر.

وبعد الهدف حاول الأهلى الضغط بشراسة على دفاعات لتعويض الهدف الذي سكن شباك محمد الشناوي عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، ولكن دفاعات سموحة كانت متمركزة بشكل جيد ومنعت لاعبو الأحمر من الوصول إلى مرمى الهاني سليمان.

وجاءت الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ولم ينجح لاعبو الأهلي من تسجيل هدف التعادل بسبب الضغط المتكرر من لاعبي سموحة على لاعب الأهلي المستحوذ على الكرة أينما كان سواء على الأطراف أو العمق.

وعند الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول تعادل حسين الشحات للأهلي بعدما استقبل الكرة الطولية من عمر السولية لينفرد بمرمى سموحة ويضع الكرة من فوق رأسه خاصة وأن الهاني سليمان سقط على الأرض في محاولة لإنقاذ الكرة ولكن دون جدوى.

وكان الشوط الأول انتهى بين الأهلي وسموحة 1/1 المقام على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع 11 المؤجل لاربتاط الأهلي في مونديال العالم وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي الشوط الثاني ضاغطا بقوة بنفس الصورة الذي ظهر عليها في الشوط الأول وحاول لاعبيه مرارا وتكرارا بتنفيذ هجمات متتالية لتسجيل الهدف الثاني وخطف الثلاث نقاط.

وعند الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني جاءت الخطورة الأولى بعدما أرسل أيمن أشرف كرة عرضية نقطة الركلة الركنية لتصل لرأس طاهر محمد طاهر الذي لعب الكرة بخلف رأسه لتضرب في عارضة الهاني سليمان وتخرج بعيدا عن مربع العمليات.

وبعد مرور منتصف الشوط الثاني أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي 4 تغييرات الأول كان اضطرايا بعد إصابة أليو ديانج وإشراك ناصر ماهر بدلا منه، ثم يشارك وليد سليمان ووالتر بواليا وأحمد كوكا بدلا من حسين الشحات ومحمد شريف وأيمن أشرف الذي حصل على إنذار في الشوط الثاني لتدخله العنيف مع أطهر الطاهر مدافع فريق سموحة، وأخرج المدرب الجنوب أفريقي طاهر محمد طاهر وأشرك بدلا منه كهربا.

وحاول فريق سموحة الاعتماد على المرتدات خاصة في ظل الضغظ الأهلاوي المتتالي، ولكن يقظة رامي ربيعة وبدر بانون بمشاركة لاعبي الوسط منعت جمي المحاولات للفريق السكندري.

وشهدت الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني خطورة كبيرة للنادي الأهلي بعدما رفع أحمد كوكا كرة عرضية يخرجها دفاع سموحة لتصل الكرة إلى محمود كهربا الذي سدد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكن يقظة الهاني سليمان أبعدت الكرة عن شباكه وذهبت في نهاية المطاف لركلة ركنية.

وعند الدقيقة 79 كان فريق سموحة قريبا من تسجيل هدف التقدم بعدما أرسل أحمد عبد القادر كرة عرضية خادعة لمدافعي النادي الأهلي إلا رامي ربيعة الذي تدخل في اللحظة الأخيرة قبل وصول الكرة لمهاجم الفريق السكندري حسام حسن، وأخرج الكرة بعيدا عن مرماه.

وأضاع محمود عبد المنعم كهربا هدفا محققا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما أرسل والتر بواليا الكرة برأسه داخل منقطة جزاء الفريق السكندري لتأتي الكرة عند كهربا الذي فشل في تسديد الكرة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل حسام حسن هدفا عالميا بعدما من وسط ملعب الأهلي بعدما استغل خروج محمد الشناوي من مرماه ولعب الكرة من لمسة واحدة لتسكن شباك الشناوي الذي فشل في التصدى لها.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام»، وذلك في إطار امباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري للمصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف- رامي ربيعة- بدر بانون- أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- قفشة- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من: كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا.