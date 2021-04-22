شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا × مانشستر سيتي: فودين يلمع في أول «ريمونتادا» بالموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا في سباق تحقيق لقب البريميرليج، وبذلك بعد أن تغلب خارج قواعده على أستون فيلا بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة 32 من المسابقة.

وتقدم أصحاب الأرض بعد 20 ثانية من البداية بواسطة لاعب الوسط الإسكتلندي جون ماكجين، لكن الضيوف عدلوا النتيجة بعد 22 دقيقة بواسطة فيل فودين، قبل أن يتمكن لاعب الوسط الإسباني رودري من تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق.

وتعرض مدافع مانشستر سيتي، الدولي الإنجليزي جون ستونز، للطرد قبل نهاية الشوط الأول بعد رجوع الحكم للشاشة المخصصة له في الملعب بناءً على إشارة من حكم الـVAR، لكن أصحاب الأرض وجدوا أنفسهم يكملون المباراة بـ 10 لاعبين بعد 12 دقيقة في الشوط الثاني نتيجة طرد الظهير الأيمن ماتي كاش نتيجة حصوله على إنذارين.

رجل المباراة:

صنع بيرناردو سيلفا هدفي فريقه في المباراة، لكن لاعب الوسط الإنجليزي، فيل فودين، حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء راقي معتاد من اللاعب الشاب.

فودين سجل هدف التعادل للضيوف، ربح 6 من 8 إلتحامات، سدد 3 مرات، راوغ مرتين بدقة 100%، صنع 3 فرص للتهديف وكان أكثر من لعب كرات عرضية (8)، وأكثر من تعرض للمخالفة (3)، وتسبب في حصول مدافع أستون فيلا، ماتي كاش، على إنذارين وبالتالي تعرضه للطرد.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

عزز مانشستر سيتي الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه على صدارة الترتيب إلى 11 نقطة، مع إرتفاع رصيد الفريق إلى 77 نقطة في قمة جدول الترتيب، مع لعبه مباراة أزيد من مانشستر يونايتد، أقرب الملاحقين (66 نقطة).

أستون فيلا تلقى هزيمته الـ13 هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف جون ماكجين ضد مانشستر سيتي بعد 20 ثانية من بداية المباراة هو ثاني أسرع هدف لأستون فيلا في عهد البريميرليج بعد هدف دوايت يورك ضد كوفنتر سيتي في سبتمبر 1995 (بعد 12 ثانية من بداية المباراة).

- هدف جون ماكجين بعد 20 ثانية من البداية هو ثاني أسرع هدف يتلقاه مانشستر سيتي في عهد البريميرليج بعد هدف ألان شيرر مع نيوكاسل يونايتد بعد 10 ثوان من بداية المباراة التي أقيمت في يناير 2003.

- فقط كيفن دي بروين (24) أشترك في تسجيل أهداف في مختلف البطولات هذا الموسم مع مانشستر سيتي أكثر من فيل فودين (23: سجل 14 وصنع 9).

- لا يوجد لاعب سجل أهداف في مختلف البطولات قبل أن يبلغ عامه ال21 مع فريق يدربه بيب جوارديولا أكثر من فيل فودين (29 - مناصفة مع بويان).

- بيرناردو سيلفا صنع هدفين في مباراة بالبريميرليج للمرة الأولى منذ مباراة بيرنلي في الموسم الماضي (ديسمبر 2019).

- مانشستر سيتي قلب تأخره في النتيجة إلى فوز في مباراة بالبريميرليج هذا الموسم للمرة الأولى. (قبل اليوم، 5 مباريات، تعادل 2 وخسر 3).