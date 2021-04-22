شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، أتحاد الكرة يجتمع بالمنتخب الأوليمبي للتنسيق للأولمبياد، وبيراميدز يهزم نكانا الزامبى بهدف عبد الله السعيد ويتأهل لربع نهائى الكونفدرالية، واختيار الحكمتان "ياسمينا وهايدى السعيد" لتحكيم منافسات اليد بطوكيو.

أتحاد الكرة يجتمع بالمنتخب الاوليمبي للتنسيق للاوليمبياد

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب ،منتخب فرنسا كأول المنتخبات التي يرغب الفراعنة في مواجهتها استعداد لاوليمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو المقبل

بيراميدز يهزم نكانا الزامبى بهدف عبد الله السعيد ويتأهل لربع نهائى الكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على نكانا الزامبى بهدف دون رد، أحرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "ليفي موانواسا"

اختيار الحكمتان " ياسمينا و هايدى السعيد " لتحكيم منافسات اليد بطوكيو

وقع الاختيار على الحكمتين الشقيقتين " ياسمينا و هايدى السعيد " للمشاركة فى تحكيم منافسات كرة اليد فى أولمبياد طوكيو 2021 . يصطدم فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى محمد اللقاني مع نظيره الموانئ الكينى فى إطار دور الثمانية ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس الجمعة المقبل . نهائيات كأس مصر لرجال اليد بدون جماهير تشهد نهائيات كأس مصر لكرة اليد المحدد لها يومى 23 و 24 أبريل الجارى عدم حضور جماهير وفقا لقرار الإتحاد أمنيًا و صحيا لعدم إنتشار فيروس كورونا .

محمود وحيد يعود لتدريبات الأهلي بعد أسبوع

كشف مصدر بالجهاز الطبي للأهلي أن محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي اقترب من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما قطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي من الإصابة في العضلة الخلفية من الانتهاء، حيث يخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل المحدد له من قبل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

الإسماعيلى يستقر على استبعاد حسين السيد مارسيلو من معسكر الإسكندرية

استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على استبعاد حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للدراويش من السفر مع الفريفق لمعسكر الإسكندرية بهدف بقائه لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة مزق العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى الأخيرة بالدورى ويغيب على إثره ثلاثة أسابيع عن الملاعب.

الزمالك يفتح ملف مدير الكرة من جديد ومحمود سعد أقوى المرشحين

قرر مسئولو نادي الزمالك، إعادة فتح ملف تواجد مدير كرة ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي، بعد غلق هذا الملف خلال الفترة الماضية، وكشف حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، عزم النادي الأبيض تعيين مديرا للكرة ضمن الجهاز الفني للفريق، وجاري في الوقت الحالي دراسة أكثر من أسم مرشح لهذا المنصب.