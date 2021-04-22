شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي وادي دجلة "شريف ورضا" يتعافيان من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل ثنائي فريق وادي دجلة اللاعبان محمد رضا وأحمد شريف، للشفاء من فيروس كورونا، بعد تحول مسحتي كورونا الخاصة بهما من إيجابية لسلبية في الساعات الأخيرة التي تسبق مواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وكشف مسئولو النادي الدجلاوي في تصريحات خاصة أن اللاعبين أجريا مسحة قبل ساعات بعد أيام من إصابتهما بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية ما يعني استعدادهما للدخول في قائمة الفريق في المباريات المقبلة.

ويستعد دجلة لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري وهي المباراة التي يستهدف فيها الفريق الدجلاوي للاستمرار فى صحوته ببطولتي الدوري والكأس وتجنب الهزيمة للمباراة الخامسة على التوالى.

من ناحيته قال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، إن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، والمقرر لها غدا الخميس، فى غاية الأهمية لمواصلة الفريق صحوته بالدوري المصري وتجنب الهزيمة للمباراة السادسة على التوالي.

وأضاف عبد الواحد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المباراة بـ6 نقاط، نظرا للوضعية الصعبة التى يعيشها الفريقان هذا الموسم بالدوري، وبقائهما فى مراكز متأخرة لا تعبر عن مستواهما وتاريخهما والمواهب التي يملكها كل منهما.

وأشار المدرب العام لدجلة إلى أن فريقه منتشى بتحقيق نتائج إيجابية الفترة الأخيرة، أخرها التأهل لربع نهائي كأس مصر على حساب فريق عريق بحجم الاتحاد السكندري، وهو توقيت مثالي لاستغلال هذه الانتفاضة أمام المقاولون العرب والاستمرار في تحسين نتائج دجلة بجدول الترتيب.