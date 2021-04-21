يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري We، المؤجلة من الجولة 11، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 21-4-2021.

يلتقي الاهلي مع سموحة على ملعب “الاهلي We السلام”، وعينه على تحقيق الانتصار من أجل معادلة نقاط المتصدر “الزمالك” الذي لعب 3 مباريات زائدة.

وفاز الاهلي على الزمالك في قمة الدوري المصري، يوم الأحد الماضي 18 أبريل، بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول الترتيب وفي رصيده 30 نقطة، من 12 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل 3 مرات، ولم يعرف الخسارة بعد هذا الموسم في المسابقة المحلية

وعلى الرغم من لعب الاهلي مباريات أقل من جميع الفريق في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، إلا أنه يملك أقوى خط هجوم ودفاع، حيث أحرز لاعبوه 25 هدفًا، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

في المقابل، لم يعرف نادي سموحة طعم الخسارة في آخر 13 مباراة بمسابقة الدوري المصري We، وبالتحديد منذ خسارته في الجولة الثالثة أمام “الزمالك”، فاز 3 مرات وتعادل في 10 مباريات.

ويتواجد سموحة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري We، وفي رصيده 24 نقطة، جمعها من 17 مباراة، انتصر في 4 مناسبات، وتعادل في 12، وخسر مباراة واحدة.

بث مباشر الاهلي وسموحة

تنقل مباراة الاهلي وسموحة، على قناة أون تايم سبورتس 1، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

والتقى الاهلي مع سموحة في 23 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز 13 مرة، مقابل 3 مرات للموج الأزرق، بينما سيطر التعادل على 7 مواجهات، وسجل المارد الأحمر 35 هدفًا، بينما أحرز الفريق السكندري 18.

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