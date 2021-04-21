شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أيمن أشرف بطل تحدى الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أيمن أشرف نجم الأهلى من أبرز نجوم الكرة التى تتحدى الإرهاق و الإصابات الإجهادية خاصة أنه من اللاعبين الذى يتم الأهتماد عليها بشكل أساسى فى الفريق .

ويعانى أشرف دائما من إصابات الإجهاد فى فترات عديدةمن الموسم الكروى نظرا لضغط المباريات و لكنه يحاول تخطيها بالتحدى من أجل تحمل مسئولية إسعاد الجماهير الحمراء .

يواجه أيمن أشرف لاعب الأهلي خطر الغياب عن مباراة الفريق أمام سموحة بعد غد فى الدوري للإصابة في مباراة القمة .

ويعاني أيمن أشرف من إرهاق شديد وكدمة تعرض لها فى الركبة خلال لقاء الزمالك بالدوري الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يتحدد موقف أيمن أشرف من مباراة سموحة خلال ساعات ، سواء بالمشاركة في المران وإعلان جاهزيته للمشاركة فى مباراة سموحة أم تأكد غيابه عن اللقاء.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أيمن أشرف فى الصور التالية :