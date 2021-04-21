شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاسماعيلى بقيادة ايهاب جلال اليوم الأربعاء معسكراً مغلقاً بالإسكندرية وينتهى يوم 25 من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر وديتان بجانب اقامة تدريبات مكثفة تحضيرا للقاء الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل، على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

ويتلقى الدراويش فريق فاركو يوم 24 على أن يواجه فى اليوم الذى يليه “يوم 25” منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية.

وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة ، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.

وقرر إيهاب جلال خضوع لاعبيه لقياسات الوزن بشكل يومى قبل المران على أن يتم معاقبة أي لاعب يثبت زيادة وزنة بعقوبة مادية حتى يحرص اللاعبين على الحفاظ على لياقتهم البدنية، ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وحدد إيهاب جلال، شروط الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.