نتيجة مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الانجليزي «تعادل يُشعل الديربي أمام وست هام»

تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الانجليزي، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء، في الجولة 32 من المسابقة، على ملعب ستامفورد بريدج غرب لندن.

تفاصيل مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الليلة

ملخص الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي مع أفضلية كبيرة من جانب تشيلسي في الاستحواذ على الكرة والتحكم في إيقاع اللعب، وصل لأكثر من 63٪.

وضاعت من كاي هافيرتز فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 21 عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كادت شباك تشيلسي تتلقى هدف قاتل في أكثر من مناسبة خلال الدقائق العشر الأخيرة، حيث تصدى القائم الأيسر لتسديدة رائعة من الدولي الانجليزي السابق “داني ويلبيك” في الدقيقة 80.

وقبل فرصة داني ويلبيك بدقيقتين فقط، كانت للاعب الوسط آدم لالانا فرصة قريبة جدًا حين سدد من خارج منطقة الجزاء كرة ممتازة جاورت القائم الأيمن لحارس تشيلسي.

التغييرات

وقام المدير الفني لنادي تشيلسي “توماس توخيل” بإشراك الحارس كيبا للمباراة الثانية على التوالي كأساسي، بعدما ساهم في ترشح الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع على حساب مانشستر سيتي.

وشارك من أمام كيبا كل من “روديجير وكورت زوما وكريستنسين” وفي خط الوسط ماركوس ألونسو وريس جيمس ومونت وجورجينيو وزياش وبوليسيتش، وفي الهجوم كاي هافيرتز.

نتيجة مباراة تشيلسي أمام برايتون

انتهت المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة في النهاية.

ترتيب تشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم ضد برايتون

وتقدم تشيلسي بعد نتيجة مباراة اليوم أمام برايتون، إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 55 نقطة بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الخامس.

وسيلاقي تشيلسي نظيره وست هام في مباراة ديربي من عيار ثقيل يوم 24 أبريل الجاري، وهو لقاء لا يقبل القسمة على اثنين فيما يخص التنافس على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وستكون مباراة وست هام بمثابة البروفة الأخيرة بالنسبة لتشيلسي قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل.