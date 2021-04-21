الامارات | 5 أسئلــة.. ياسر سالم: الإفطار والسحور الجماعي عادة رمضانية مستمرة للجيل الذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئلــة.. ياسر سالم: الإفطار والسحور الجماعي عادة رمضانية مستمرة للجيل الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق الوحدة السابق، ياسر سالم، إن الجيل الذهبي الذي حقق الألقاب لـ«العنابي» لم ينقطع عن التواصل، على الرغم من مرور السنوات، وأنهم ظلوا محتفظين بعادة التجمع خلال الشهر الفضيل، سواء في الإفطار أو السحور الجماعي، وكشف لـ«الإمارات اليوم» أنه «كان يتدرب مع الوحدة في أبوظبي، ويذهب في اليوم نفسه للمشاركة في الدورات الرمضانية التي كانت لها نكهتها الخاصة».

للإطلاع على نص الحوار، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news