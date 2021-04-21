اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «أبطال آسيا»

الدحيل - الاستقلال 21:45

الهلال - دوشنبه 23:00

أجمك - شباب الأهلي 23:00

الشرطة - الأهلي 00:15

توتنهام - ساوثهامبتون 21:00

أستون فيلا - مان سيتي 23:15

ليفانتي - إشبيلية 21:00

قاديش - 00:00

كأس الاتحاد الإفريقي

نامونغو - الرجاء 17:00

نكانا - بيراميدز 17:00

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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