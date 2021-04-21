الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «أبطال آسيا»
الدحيل - الاستقلال 21:45
الهلال - دوشنبه 23:00
أجمك - شباب الأهلي 23:00
الشرطة - الأهلي 00:15
توتنهام - ساوثهامبتون 21:00
أستون فيلا - مان سيتي 23:15
ليفانتي - إشبيلية 21:00
قاديش - ريال مدريد 00:00
كأس الاتحاد الإفريقي
نامونغو - الرجاء 17:00
نكانا - بيراميدز 17:00
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