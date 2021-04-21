شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود انقلاب لاعبي ليفربول ضد السوبر الأوروبي .. (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول، رفض مشاركة النادي في دوري السوبر الأوروبي. وانضم محمد صلاح إلى لاعبي ليفربول الرافضين المشاركة في السوبر الأوروبي في بيان مشترك أصدره أولًا قائد الفريق جوردان هندرسون، وتبعه العديد من اللاعبين.

وأصدر لاعبو ليفربول بيانًا مشتركًا مساء اليوم الثلاثاء، جاء فيه: «لا نحب ما يحدث، ولا نريد حدوثه». وأضاف: «هذا موقفنا الجماعي. انتماؤنا لهذا النادي وجماهيره غير مشروط ولا جدال فيه. لن تسير وحدك أبدا».

محمد صلاح يرفض السوبر الأوروبي

ونشر جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، بيانًا قويًا على تويتر نيابة عن جميع لاعبي الريدز، لإعلان رفضهم اللعب في دوري السوبر الأوروبي.

وجاء بيان لاعبي ليفربول بقيادة هندرسون كالتالي:

«نحن لا نحبها ولا نريدها أن تحدث»

«هذا هو موقفنا الجماعي»

«التزامنا تجاه هذا النادي وأنصاره مطلق وغير مشروط»

«لن تسير وحدك أبدا».

وقام بمشاركة البيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من لاعبي ليفربول وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، بجانب كل من ترينت أليكسندر أرنولد، جيمس ميلنر، فيرجيل فان دايك، جورجينيو فينالدوم، أندرو روبيرتسون وأليسون بيكر.

وكان ليفربول بين ستة أندية إنجليزية أعلنوا مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي التي تم الإعلان عنها أمس الأول الأحد من قبل 12 ناديا في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

وتعرضت بطولة دوري السوبر الأوروبي لانتقادات لاذعة، ليعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز انسحابه رسميا من المشاركة بها.

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— Jordan Henderson (@JHenderson)