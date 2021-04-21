شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل شيكابالا وحازم إمام فى الجيم.. وتقسيمة قوية قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا وتجهيزيًا بجمانيزيوم النادي، وذلك على هامش مران اليوم بملعب النادي، يأتي ذلك ضمن برنامج موضوع لحازم وشيكابالا من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة فنية قوية في جزء صغير من الملعب تحت إشراف المدير الفني، وأجريت تقسيمة قوية تحت قيادة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، في وجود حارس مرمى لكل مجموعة وتم خلالها تنفيذ بعض الأمور الفنية التي تم التدريب عليها.

كما قام كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للفريق بالإشراف على هذه الفقرة ومتابعتها، وتوجيه بعض التعليمات وتصحيح بعض الأمور الفنية.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

ويخطط كارتيرون لإجراء عدة تغييرات على تشكيل فريقه خلال المرحلة المقبلة، بعدما خسر القمة 121 أمام الأهلى بنتيجة 2 / 1، ويرغب المدرب فى إعادة الروح والحماس لدى اللاعبين، عن طريق الاعتماد على بعض العناصر التى لم تحصل على فرصة المشاركة فى الفترة الأخيرة، والتى ستكون متعطشة للمشاركة والتعبير عن أنفسهم.