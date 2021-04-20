الامارات | طائرة شباب الأهلي تحلق بكأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة شباب الأهلي تحلق بكأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة عقب فوزه الثمين مساء أمس، أمام منافسه الجزيرة بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين.

وحصل لاعبو شباب الأهلي على درع الكأس والميداليات الذهبية، في حين نال لاعبو الجزيرة على الميداليات الفضية.

وكان فريق الجزيرة حسم الشوط الأول لصالحه 25-20، ونجح شباب الأهلي في الفوز بالشوطين الثاني والثالث على التوالي بنتيجة 25-16 و25-22، وعاد الجزيرة وحسم الرابع 25-24 ليقود اللقاء للشوط الحاسم الذي ذهب لصالح شباب الأهلي 15-13.

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