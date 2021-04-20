الامارات | «الهيئة» ترفع خطة الـ 50 لرياضة الإمارات إلى الجهات العليا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» ترفع خطة الـ 50 لرياضة الإمارات إلى الجهات العليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد عيسى المدفع، أن «الهيئة أنهت تحضير خطة رياضة الإمارات خلال الـ50 عاماً المقبلة، وتم رفعها إلى الجهات العليا لاعتمادها»، لافتاً إلى أن الهيئة أعدت كثيراً من المبادرات التي سيكون لها أثر كبير في القطاع الرياضي خلال الفترة المقبلة، داعياً الجميع إلى التعاون مع الهيئة.

وقال المدفع لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال بشأن طموح الهيئة خلال الـ50 عاماً المقبلة، ضمن «خطة الخمسين»، التي وضعتها الدولة في مختلف المجالات: «بالتأكيد لدينا تطلعات كبيرة، وقد قامت الهيئة بإعداد كثير من المبادرات في هذا الخصوص». وعقدت الهيئة مؤتمراً صحافياً، أول من أمس، بفندق موفنبيك الممزر في دبي، حيث شهد إطلاق مشروع يوثق لمسيرة رياضة الإمارات خلال الـ50 عاماً الماضية، هو عبارة عن معرض صور تنظمه شركة «بي بي» للخدمات الرياضية، ويقام في مركز دبي التجاري العالمي من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل. ويوثق المعرض مختلف المراحل التي مرت بها رياضة الإمارات منذ مرحلة التأسيس.

وأضاف المدفع: «يأتي تنظيم المعرض في ظل الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد، هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع مواطني ومقيمي الدولة، وسيستذكرون من خلاله جميع إنجازات دولتنا الحبيبة في مختلف المجالات، في ظل التوجيه والاشراف الحثيث لقيادتنا الرشيدة، التي أعطت كل ما لديها في سبيل رفعة هذا الوطن وشعبه».

وقال: «أسهم القطاع الرياضي الإماراتي في تسجيل العديد من الإنجازات الرياضية للدولة على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يحتم علينا استذكار هذه الإنجازات خلال احتفالية اليوبيل الذهبي، من خلال معرض (رياضة الإمارات في 50 عاماً)، الذي سيكون متاحاً أمام الجميع سواء للمشاركة أو الحضور». وأشار إلى ترحيبهم في الهيئة بمختلف المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في توثيق مسيرة وإنجازات أبطال الإمارات في مختلف المجالات، بينها التوثيق للبطل الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، صاحب أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ الإمارات، وحصل عليها في دورة الالعاب الأولمبية (أثينا 2004)، عندما أحرز لقب مسابقة أطباق الحفرة المزدوجة للرماية. وكشف المدفع عن إصدار كتاب خاص يوثق لمعرض رياضة الإمارات منذ مرحلة التأسيس.

ويشمل المعرض أيضاً ركناً خاصاً بأهم البطولات التي نظمتها الدولة، مثل كأس العالم للشباب لكرة القدم، وبطولة دبي الدولية لكرة السلة، وكأس العالم للناشئين للكرة الطائرة، وبطولات الخليج، وبطولة راشد الدولية للكرة الطائرة، وبطولة الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، وبطولة آسيا لكرة القدم، كما سيتضمن المعرض ركناً خاصاً بأجنحة المجالس الرياضية والاتحادات والأندية، ولأوائل الرياضيين والأبطال، وأجنحة خاصة بمؤسسات الإعلام الرياضي والإصدارات الرياضية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام مشاركة الشركات المتخصصة في تجارة الملابس والمعدات والمقتنيات الرياضية للهواة والمحترفين، والمراكز الطبية المتخصصة في الطب الرياضي.

وأكمل المدفع: «نطلب من كل الجهات، سواء كانت مؤسسات أو أفراداً التعاون والإسهام معنا في إنجاح هذه الفعالية».

من جانبه، قال منسق عام المعرض، عبدالله مراد: «سيكون المعرض منصّة ملائمة لجميع العاملين في القطاع الرياضي، ضمن مختلف التخصصات والمجالات للمشاركة، واستعراض خدماتهم ومنتجاتهم الرياضية لجمهور عريض في الدولة خلال فترة انعقاد المعرض، ناهيك عن الحملات الترويجية التي ستسبق المعرض باستخدام مختلف الأدوات التسويقية التقليدية والحديثة، لتعريف الجمهور بهذا الحدث الاستثنائي، إضافة إلى التغطيات الإعلامية المصاحبة لفترة انعقاد المعرض لإلقاء الضوء على مختلف الفعاليات والأحداث التي سيتضمنها المعرض».

بدوره، أكد عارف العبار، من شركة «بي بي» للخدمات الرياضية، أن المعرض يهدف إلى تعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الرياضي لدولة الإمارات. وأضاف: «سنبذل قصارى جهدنا لإنجاح هذا المعرض، الذي كان يراودنا منذ سنوات طويلة».

وكان مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة، سعيد محيوه، قدم خلال المؤتمر شرحاً مفصلاً بشأن الدورالذي تقوم به إدارته، لاسيما في ما يتعلق بتوفير البيانات والإحصاءات الرياضية، مشيراً إلى إطلاق الهيئة في هذا الخصوص منصّة رقمية للاتحادات الرياضية، تتوافر فيها كل البيانات والإحصاءات المطلوبة، بما يسهل عمل متخذي القرار في هذا الخصوص.

معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»:

- يقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 2 و4 ديسمبر المقبل.

- يوثق مختلف المراحل التي مرت بها رياضة الإمارات منذ التأسيس.

- متاح أمام الجميع للمشاركة والحضور.

- يضم ركناً خاصاً لأهم البطولات التي نظمتها الإمارات، وإنجازات الأبطال في مختلف الرياضات.

- يضم أجنحة خاصة للمجالس والأندية والاتحادات ووسائل الإعلام.

- يتيح الفرصة للشركات المتخصصة والمراكز الطبية للمشاركة.

• إصدار كتاب خاص يوثق معرض رياضة الإمارات، ويحتفي بإنجازاتها.

• «الهيئة» كشفت عن منصّة خاصة للاتحادات الرياضية، توفر كل البيانات والإحصاءات.

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