شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يعتذر لجماهير الاتحاد السكندري :«سيد البلد في القلب»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الشاعر والسيناريست مدحت العدل، باعتذار لجماهير نادي الاتحاد السكندري، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن يوسف اوباما صانع ألعاب الزمالك، والتي أشار خلالها إلى أن مستوى اللاعب يجعله يلعب في الاتحاد وليس الزمالك .

وكتب العدل، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «أعتذر لجماهير (سيد البلد) الاتحاد السكندرى العريق، الذي أحتفظ معه ومع جماهيره بحالة حب عن كلمة غير مقصودة في مداخلة مع خالد الغندور، ما قصدته أن أوباما لم يلعب بروح إلا هناك فليعد إليه.. الإسكندرية وسيد البلد في قلبى».

وكان العدل قد أعلن نيته في الترشح على مقعد الرئيس في انتخابات نادي الزمالك القادمة.