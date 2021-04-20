شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقسو على باختاكور ويبتعد في الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حقق الشارقة فوزاً كبيراً على باختاكور الأوزبكي 4-1، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعزز «الملك» صدارته برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بفارق 4 نقاط عن تراكتور سازي الإيراني الثاني والذي تعادل مع القوة الجوية صفر-صفر.

وبقي باختاكور برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد القوة الجوية أيضاً.

وقدم الشارقة أفضل مبارياته واقترب من ضمان التأهل عن المجموعة الثانية، وبدأ صاحب الأرض مهرجانه التهديفي في الدقيقة 10 عبر خالد باوزير، ولكن باختاكور عادل النتيجة في الدقيقة 20 عبر الصربي دراغان سيران، قبل أن يضرب الشارقة بقوة عبر سالم صالح (26) وكايو لوكاس (58) ولوان بيريرا (62).

واختير كايو أفضل لاعب في المباراة.