اخبار الرياضه

الشارقة يقسو على باختاكور ويبتعد في الصدارة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقسو على باختاكور ويبتعد في الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حقق الشارقة فوزاً كبيراً على باختاكور الأوزبكي 4-1، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعزز «الملك» صدارته برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بفارق 4 نقاط عن تراكتور سازي الإيراني الثاني والذي تعادل مع القوة الجوية صفر-صفر.

وبقي باختاكور برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد القوة الجوية أيضاً.

وقدم الشارقة أفضل مبارياته واقترب من ضمان التأهل عن المجموعة الثانية، وبدأ صاحب الأرض مهرجانه التهديفي في الدقيقة 10 عبر خالد باوزير، ولكن باختاكور عادل النتيجة في الدقيقة 20 عبر الصربي دراغان سيران، قبل أن يضرب الشارقة بقوة عبر سالم صالح (26) وكايو لوكاس (58) ولوان بيريرا (62).

واختير كايو أفضل لاعب في المباراة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا