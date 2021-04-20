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مشاركة برشلونة في دوري السوبر تحتاج إلى موافقة أعضاء النادي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة في دوري السوبر تحتاج إلى موافقة أعضاء النادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مشاركة برشلونة في دوري السوبر الأوروبي الجديد ستكون مشروطة بتصويت أعضاء النادي لمصلحة المقترح.

وقالت محطة تي.في/3 التلفزيونية الكتالونية: إن العقد الذي وقعه جوان لابورتا رئيس برشلونة مع 11 نادياً مؤسساً يتضمن بنداً يسمح للنادي بالتراجع عن الاتفاق في حال عدم موافقة أعضائه.

وأضاف التقرير: إن لابورتا اجتمع مع رونالد كومان مدرب برشلونة الثلاثاء؛ لشرح موقف النادي من دوري السوبر، ويعتزم التحدث إلى قادة الفريق ليونيل وجيرار بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو الأربعاء.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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