شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة برشلونة في دوري السوبر تحتاج إلى موافقة أعضاء النادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مشاركة برشلونة في دوري السوبر الأوروبي الجديد ستكون مشروطة بتصويت أعضاء النادي لمصلحة المقترح.

وقالت محطة تي.في/3 التلفزيونية الكتالونية: إن العقد الذي وقعه جوان لابورتا رئيس برشلونة مع 11 نادياً مؤسساً يتضمن بنداً يسمح للنادي بالتراجع عن الاتفاق في حال عدم موافقة أعضائه.

وأضاف التقرير: إن لابورتا اجتمع مع رونالد كومان مدرب برشلونة الثلاثاء؛ لشرح موقف النادي من دوري السوبر، ويعتزم التحدث إلى قادة الفريق ليونيل ميسي وجيرار بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو الأربعاء.