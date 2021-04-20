شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يستبعد طرد ريال مدريد من دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز الثلاثاء إن فريقه لن يُطرد من دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته مع 11 نادياً كبيراً في إطلاق الدوري السوبر الانفصالي.

وأعلنت ستة أندية إنكليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا، وسيكون بيريز أول رئيس لها.

وقرّرت الأندية الانفصال عن دوري الابطال، من أجل خوض مباريات أكثر تنافسية "في أقرب وقت ممكن"، فيما ستنضمّ ثلاثة أندية مؤسسة وتدعى خمسة أخرى سنوياً.

ورأى الاتحاد الأوروبي (يويفا) أن الأندية المشاركة في الدوري السوبر لن تكون قادرة على خوض مسابقاته في المستقبل، فيما بلغ ريال مدريد مع مانشستر سيتي نصف نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم.