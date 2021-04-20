شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أكرم توفيق لاعب الأهلي من قيادة الجبهة اليمنى لفريقه ضد سموحة في المباراة التي تجمعهما غدا على استاد "الأهلي والسلام" والمؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر الدوري الممتاز.

ويأتي الاعتماد على أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى نظرا لغياب أحمد رمضان بيكهام لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة القمة الأخيرة ضد الزمالك، رغم أنه كان يشارك كبديل في هذا المركز في ظل غياب محمد هاني.

ويغيب محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي بالأهلي عن فريقه بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة فريقه ضد النصر بكأس مصر، ويواصل أداء برنامجه العلاجي الذي يستمر لأكثر من شهر.

وشارك أكرم توفيق بديلا في نهاية مباراة القمة ضد الزمالك بدلا من أحمد رمضان بيكهام الذي اشتكى من كدمة في القدم، وفضل الجهاز الفني إراحته خشية من تفاقم الإصابة ومنح الفرصة لتجهيز أكرم لقيادة الجبهة اليمنى ضد سموحة .