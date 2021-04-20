شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سامح مباشر عضو اللجنة الأولمبية متأثرا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى سامح مباشر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الجودو السابق، متأثرا باصابته بفيروس كورونا بعدما نقل إلى أحد المستشفيات منذ أيام .

ونعى عدد من الرياضين وفاة مباشر عبر وسائل التواصل الإجتماعى لتقديم واجب العزاء .

وبحثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اتصال هاتفي مساء أمس ، مع السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشينج، سبل التعاون بين مصر والصين في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا، في إطار التعاون بين البلدين في مواجهة الجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزراة، أن الاتصال تناول بحث إرسال دفعة جديدة من لقاحات فيروس كورونا إلى مصر من إنتاج شركة "سينوفارم" خلال الشهر الجاري، تضم 500 ألف جرعة، من ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا.