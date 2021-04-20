يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن فى الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 لحساب الجولة 30، والتي تقام على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونيخ.

حقق بايرن ميونخ فوزاً مثيراً فى الجولة الماضية بالدوري الالماني على فولفسبورج بنتيجة 3-2، سجل للبافاري جمال موسيالا في الدقيقة 15 وتشوبو موتينج في الدقيقة 24 ثم أضاف موسيالا الهدف الثالث، أما لفولفسبورج فسجل فوتر فيجورست في الدقيقة 35 وماكسيميليان فيليب في الدقيقة 54.

أما المباراة الأخيرة لباير ليفركوزن فى الدوري الالماني فكانت أمام كولن وقد انتهت بنتيجة 3-0 للأخير، وسجل ليون بايلي في الدقيقتين 5 و76 إلى جانب موسى ديابي في الدقيقة 51.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 68 نقطة جمعهم من 21 فوز، وتعادل فى 5، وتعرض لثلاث هزائم، ويبتعد العملاق البافاري بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق لايبزيج.

على الناحية الآخري يدخل باير ليفركوزن مباراة اليوم وهو فى المركز السادس بجدول الترتيب وبجعبته 47 نقطة، جمعهم من 13 انتصار، و8 هزائم، و8 تعادلات.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن كانت فى الجولة الـ13 من البوندسليجا وشهد اللقاء فوز البافاري بنتيجة 2-1، سجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 43 و90، ولليفركوزن سجل باتريك ساتشيك في الدقيقة 14.

بث مباشر بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

تنقل مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن على قناة بي إن سبورتس الفرنسية،وتنقل ايضا على قناة سكاي سبورت بوندسليجا وقناة بي تي سبورت 2.

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونخ.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن فى الدوري الالماني