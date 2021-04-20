الامارات | ليدز يستفز ليفربول بشعارات ضد "السوبر ليغ" ويبقيه "سادسا"

شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يستفز ليفربول بشعارات ضد "السوبر ليغ" ويبقيه "سادسا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة ليفربول وليدز يونايتد ضمن الجولة 32 بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس قيام لاعبي ليدز بارتداء شعارات مناهضة لدوري "السوبر ليغ" الذي أعلنت أندية أوروبية كبيرة إطلاقه، بينها خمسة أندية إنجليزية، من بينها ليفربول. وقبل بدء المباراة التي أقيمت على استاد ليدز، ظهر لاعبو الفريق المضيف بقمصان عليها شعارات ضد السوبر ليغ، وتؤكد أن "الكرة للمشجعين". وهذا بجانب شعار رفعته طائرة حلقت حول الملعب ضد الدوري السوبر.

وشهدت المباراة التي كان يراهن عليها ليفربول بشدة للخروج ببطاقة في دوري الأبطال الموسم المقبل، صدمة للاعبي "الريدز" بعد أن فشلوا في الحفاظ على تقدمهم، وتسجيل ليدز هدف متأخر حرمهم من الفوز.

وسجل ساديو مانيه هدف التقدم منذ الشوط الأول في الدقيقة 31، لكن الإسباني يورينتي سجل التعادل في نهاية المباراة. يذكر أن المصري محمد صلاح ظل على الدكة ولم يدخل إلا بعد الدقيقة الـ70. وبقي ليفربول سادسا برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن وست هام الرابع الذي خسر في هذه الجولة امام نيوكاسل 2-3 ومتخلفا بفارق نقطة عن تشلسي الذي يملك مباراة مؤجلة يخوضها اليوم على ارضه ضد برايتون.

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