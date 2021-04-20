شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يبدأ خطوة جديدة من التأهيل في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وينفذ "معلول" برنامجاً علاجياً وتأهيلياً بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني للمجموعة التي لم تشارك في مباراة الزمالك أمس، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع أليو ديانج لاعب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت جلسة موسيماني مع ديانج ضمن الجلسات الفردية التي يعقدها مع اللاعبين، لتحفيزهم والحديث في بعض الجوانب الفنية الخاصة بكل لاعب.

وكان موسيماني قد حرص على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وطالبهم بإغلاق ملف مباراة القمة التى فاز فيها الاحمر 1/2 ، والتركيز في مواجهة سموحة.

كما عقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للحديث في البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه استعدادًا لمواجهة سموحة.