يقدم لكم موقع ميركاتو بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك لتحديد بطل الدوري المصري لكرة اليد موسم 2020/2021، ضمن مباريات اليوم 19 أبريل 2021.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر اللقاء الفاصل بين الاهلي والزمالك في العاشرة مساء بتوقيت مصر، وتذاع قمة كرة اليد على قناة أون تايم سبورتس.

ولجأ الاهلي والزمالك لمباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري المصري لكرة اليد، بعد تساويهما في النقاط 42 نقطة لكل منهما.

وانتهت قمة كرة اليد المصرية الفاصلة الأولى بين الاهلي والزمالك بالتعادل (28-28)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة ثانية اليوم.

ويعد النادي الاهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري لكرة اليد بـ22 لقبًا، ويأتي الزمالك في المرتبة الثانية بحصوله على اللقب 15 مرة.

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