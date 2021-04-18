شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتدرب قبل الإفطار لمشاهدة قمة الأهلى والزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى مرانه اليومى قبل الإفطار لمتابعة قمة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري فيما يتدرب الإنتاج يوميًا عقب الإفطار بثلاثة ساعات، ويأتى تغيير موعد المران ليستطيع كشرى مراقبة أداء الزمالك فى الكلاسيكو لدراسة الفريق الأبيض للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء 22 أبريل الجارى على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واتفق خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى مع مسئولى طلائع الجيش على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 23 أبريل الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، عقب مواجهة الزمالك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الاول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضع أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى نظام غذائي للاعبين طوال شهر رمضان بالاتفاق مع أخصائي التغذية بالنادى لتلافى العشوائية التي تسيطر على حياة لاعبى الكرة في الشهر الكريم خوفاً من زيادة اوزان اللاعبين .

وكان الإنتاج الحربي تعادل مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للإنتاج أحمد علي في الدقيقة 21، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ويرى أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى أنه ستكون هناك صعوبة فى استكمال بطولة الدوري الممتاز لنهايتها هذا الموسم بسبب الارتباطات الكثيرة للأندية والمنتخبات، وقال كشرى: "ستكون هناك صعوبة فى استكمال الموسم الحالى من الدوري وسط كثرة الارتباطات للأندية والمنتخبات، لو الدورى ده كمل سيوثر على الدوري الجديد ، كنا مشتاقين لعودة الكرة فى فترة كورونا الموسم الماضى ولكنها أثرت بشكل كبير على المواعيد".