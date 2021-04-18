تشيلسي يطيح بمانشستر سيتي ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - صعد فريق تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد في إطار الدور نصف النهائي من البطولة.



أقيمت المباراة السبت، على استاد ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن، وأحرز المغربي الدولي حكيم زياش هدف الفوز للفريق اللندني في الدقيقة 55 من زمن المباراة.



وهذا هو التأهل الخامس عشر لتشيلسي إلى المباراة النهائية للبطولة، علما بأن الـ"البلوز" سبق لهم خوض نهائي الموسم الماضي من المسابقة عندما خسروا بهدفين مقابل هدف أمام أرسنال.



وسبق لتشيلسي أن توج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي 8 مرات أعوام (1970 – 1997 – 2000 – 2007 – 2009 – 2010 – 2012 – 2018).



وهذا هو النهائي الرابع لتشيلسي في كأس الاتحاد الانكليزي في آخر خمسة مواسم، فيما أصبح حكيم زياش أول لاعب عربي يسجل في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الانكليزي منذ الجزائري عامر بوعزة لواتفورد امام مانسستر يونايتد عام 2007.



وأفسد فوز تشيلسي حلم الفريق السماوي في التتويج برباعية تاريخية إذ يقترب الفريق من حسم لقب الدوري إضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أن كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا تنتظرها موقعة هامة أمام توتنهام في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

المصدر: بي إن سبورت