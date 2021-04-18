أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 17 / 4 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت، الموافق 17 / 4 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، تأكد غياب محمد الشناوي عن قمة الأهلي أمام الزمالك غداً، واتحاد الكرة يرصد مكافأة خاصة لمحمود البنا ومعاونيه بعد القمة.

قرار نهائي.. تأكد غياب محمد الشناوي عن قمة الأهلي أمام الزمالك غداً

اتحاد الكرة يرصد مكافأة خاصة لمحمود البنا ومعاونيه بعد القمة

اتحاد الكرة يحدد 50 فردا لحضور مباراة الزمالك والأهلي غداً

مباراة تحديد بطل دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك بدون جمهور

عمرو جمال يؤجل البت فى عرضى الزمالك وبيراميدز.. ويترقب موقف الأهلى

الجزيري وبن شرقي وساسي على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي فى القمة

كارتيرون يجتمع مع معاونيه بعد الإفطار لمناقشة التقرير الفنى عن الأهلى