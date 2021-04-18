"نورهان عثمان" أول بطلة من أصحاب الهمم تحترف "التزحلق على الجليد"

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القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، تنطلق إحدى فعاليات مبادرة "مصر تستطيع" لدمج أصحاب الهمم، من خلال رياضة التزحلق على الجليد بأحد المولات الشهيرة بالقاهرة، وذلك فى التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل 20 أبريل الجارى.

ووقع الاختيار على البطلة نورهان عثمان من أصحاب الهمم، بعد متابعة ومراقبة قدراتها على الاتزان والتحكم الجسدى، وبعد اجتيازها فترة تدريب مكثفة لمدة 4 شهور متواصلة، لتصبح "نورهان عثمان" أول بطلة من أصحاب الهمم تحترف رياضة التزحلق على الجليد.

وقد شهد الفعاليات عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وهم: "الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبد الوهاب دنيا وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية"، وأيضا بحضور النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، ومحمد العتري المدير الإقليمي للمنشآت الثلجية، والإعلامية أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، والمخرج مواهب الحلوي وحرمه السيدة نجوى.

من جانبها أوضحت المهندسة سمر حسب الله، مؤسسة المبادرة والمنظمة للفعالية، أن فكرة المبادرة جاءت من خلال مشروع السياحة المتاحة لذوى القدرات الخاصة، الذى يهدف إلى عمل برامج سياحية لأصحاب الهمم ودمجهم فى المجتمع لممارسة الحياة كما يعيشها الآخرون، وإنها قامت بالتعرف على البرامج الرياضية المناسبة لكل إعاقة، والأماكن السياحية التى يمكن التنفيذ فيها.