أحمد مجاهد يعلن موعد انتهاء الدوري للموسم الحال والقمة في موعدها

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، موعد انتهاء الدوري الممتاز الحالي، في ظل التأجيلات، وعدم استقرار بعض المباريات، للمشاركات الإفريقية والقارية.

وأكد أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية له: ": إذا استمر الدوري بالوضع الحالي سينتهي في 30 سبتمبر، والموسم الجديد موقفه صعب للغاية لأننا سنلعب كأس الأمم، وكأس العرب وهناك تجمع للمنتخب من أجل تصفيات كأس العالم اكتمال الموسم الماضي جعل الموقف صعب للغاية".

ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك، في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل، بالمباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

