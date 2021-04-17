مواعيد مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 على منصة GSA

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا (مجموعات الغرب)، المنقولة على منصة GSA، والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد الموافق 17 و 18 أبريل 2021 على الأراضي السعودية (4 مجموعات) والهند (مجموعة واحدة).

تقام مباريات 3 مجموعات على الأراضي السعودية بنقل محلي بواسطة منصة GSA live الالكترونية بعد انسحاب قنوات بي ان سبورتس القطرية من المنافسة على حقوق البث، بينما تقام المجموعة الثانية في الشارقة ومباريات المجموعة الخامسة في الهند.

وستقام مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري ابطال اسيا يومي 17 و18 أبريل الجاري، وستسعى خلالها أندية الدوري السعودي لتعويض النتائج السلبية التي سقطوا فيها في الجولة الأولى.

تفتتح مباريات الجولة الثانية يوم السبت 17 أبريل 2021 بمباراة الوحدة الإماراتي ونادي اف سي جوا الهندي، عن المجموعة الخامسة، وتنطلق بداية من الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت جرينتش وتجرى على ملعب “فاتوردا ستاديوم” في الهند.

وعن نفس المجموعة، يلتقي نادي الريان القطري مع بيرسبوليس الايراني، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش، وتجرى وقائعها على ملعب “فاتوردا ستاديوم” في الهند.

كما يلتقي مساء السبت 17 أبريل نادي النصر السعودي مع السد القطري، برسم مباريات المجموعة الرابعة، بداية من الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وعن نفس المجموعة، تجرى مباراة الوحدات الأردني ضد نادي فولاذ الايراني، بداية من الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

تختتم مباريات السبت 17 أبريل بإقامة مباريات المجموعة الثانية على ملعب الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ويلتقي نادي القوة الجوية مع باختاكور الأوزبكي بداية من الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش.

تجرى بعدها مباراة الشارقة الاماراتي أمام نادي تراكتورسازي الايراني، بداية من الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الشارقة كذلك.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.. “مباريات الأحد 18 أبريل 2021”

تفتتح مباريات يوم الأحد 18 أبريل 2021 بمباراة الأهلي السعودي ضد نادي الدحيل القطري، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وتنطلق بداية من الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت جرينتش وتقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة، يلتقي نادي الشرطة العراقي مع نادي استقلال طهران الايراني، بداية من الساعة 23:15 بتوقيت السعودية، 22:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت جرينتش، وتجري وقائعها على ملعب الجوهرة المشعة.

تختتم مباريات الأحد 18 أبريل برسم الجولة الثانية بمباراة الهلال السعودي ضد شباب الأهلي دبي الاماراتي، ضمن مباريات المجموعة الأولى، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش، وتجري على ملعب فيصل بن فهد.

أما مباراة أجمك الأوزبكي ونادي استقلال الطاجاكستاني عن نفس المجموعة الأولى، فيحين موعدها بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش، وتجري على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.