شرف الدين عمارة يُجرد خير الدين زطشي من رئاسة الاتحاد الجزائري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فوز شرف الدين عمارة بالانتخابات الرئاسية للإتحاد يوم الخميس 15 أبريل، خلفاً للسيد خير الدين زطشي، الرئيس السابق للإتحادية الجزائرية للعبة.

وجاء في بيان رسمي على موقع الإتحاد الجزائري على الانترنت “عقدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مساء الخميس 15 أبريل 2021، جمعيتها العمومية الانتخابية غرب العاصمة، بحضور 88 عضوا من بين 109 أعضاء في الجمعية العمومية، وفي نهايتها انتخب السيد عمارة شرف الدين بالاغلبية المطلقة (75 صوتا مقابل 13 صوتا) للولاية الاولمبية 2021-2025.”

وأضاف بيان الاتحاد الجزائري “قبل بدء العمل، وقف الأعضاء الحاضرون للاستماع إلى النشيد الوطني وتكريم الأمجاد السابقة لفريق جبهة التحرير الوطني وأعضاء الجمعية العمومية، وهم م.م محمد معوش وعبد الكريم كروم وعبد الحميد زوبا، حيث تسلم كل منهم من يد الرئيس المنتهية ولايته السيد خير الدين زطشي قميص منتخب وطني مختومًا باسمه ورقمه 63، الذي يرمز إلى الذكرى 63 لتأسيس هذه الجبهة (13 أبريل 1958).”

وأكمل البيان”بعد انتخاب المحكمين وأعضاء القلم من بين أعضاء الجمعية العمومية، دعا رئيس اللجنة الانتخابية (الترشيحات) ورئيس الجلسة السيد عبد المجيد يحيي المرشح عمارة شرف الدين إلى تقديم برنامج عمله لأعضاء الجمعية العامة.

وينقسم برنامج عمارة شرف الدين إلى إحدى عشرة نقطة تتعلق بعدة مجالات، بما في ذلك جعل قوانين الاتحاد لكرة القدم متوافقة مع قوانين الفيفا، كأول مشروع يكتمل قبل يونيو المقبل.

وجرت عملية التصويت في ظل ظروف ممتازة، بحضور ضابط قضائي “سفيان صوالح”، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة في الجزائر، وممثلي وسائل الإعلام الجزائرية الذين غطوا الحدث من البداية إلى النهاية.

من هم أعضاء الإتحاد الجزائري الجديد؟!

تم في نهاية الاقتراع، والذي تم بشكل سري، وفرز الأصوات إعلان السيد “شرف الدين عمارة” رئيساً جديداً للإتحاد، هو وأعضاء مكتبه الاثني عشر بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة البدلاء.

والتالي تشكيل المكتب الجديد للاتحادي الجزائري لكرة القدم (FAF)

الرئيس

• السيد عمارة شرف الدين.

أعضاء المكتب الجديد

• السيد محمد معوش.

• السيد مولدي العيساوي.

• السيد رشيد قاسمي.

• السيد عمار بهلول.

• السيد ياسين بن حمزة.

• السيد محمد الغوطي.

• السيدة لغواتي نسيبة.

• السيد بشير المنصوري.

• السيد حكيم مدان.

• السيد رشيد عوقلي.

• السيد العربي عمر.

• السيد جيلالي طويل.

أعضاء المكتب البدلاء

• السيد سليمان يماني.

• السيدة فضيلة شاشوع.

• السيد محمد دواس.

• السيد أحمد خرشي.

• السيد بغداد مباركي.