شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك في الدوري .. اشتعال السخرية بين الناديين قبل قمة الأحد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ردت قناة الأهلي على سخرية الزمالك والذي نشر عبر الحساب الرسمي للنادي الأبيض على فيسبوك تعليقا قبل لقاء القمة المرتقب المقترض إقامته الأحد 18-4-2021، وقال فيه : أبطالنا احرزوا الفوز علي الأهلي في سنتين مش متتالتين مرة بنتيجة 2/1 و مرة بنتيجة 3/1 وأكيد كلنا عرفنا ايه هما السنتين كزملكاويه حافظين نادينا وانتصاراته ❤.

قناة الأهلي تسخر من الزمالك قبل القمة

ورد الأهلي عبر قناته على الموقع الرسمي فيسبوك : على ما يبدو ان البعض ذاكرتهم اصبحت ضعيفة مثل ذاكرة السمك، القاضية ????، وجاء في التعليق مصحوبا بصورة محمد مجدي قفشة أثناء تسديدة لكرة الهدف الثاني الذي توج به الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك خلال اللقاء الذي جمعهما في نهائي دوري الأبطال من العام الماضي.

قناة الأهلي تسخر من الزمالك قبل القمة

بيراميدز يستبعد رمضان صبحي بعد تصريحات العودة للنادي الأهلي لهذا السبب

الأهلي والزمالك في الدوري .. موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل القطبين

هل يشارك محمد الشناوي أمام الزمالك؟ وكيل حارس الأهلي يزيد الغموض (صور)