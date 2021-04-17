شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستبعد رمضان صبحي بعد تصريحات العودة للنادي الأهلي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، اللاعب رمضان صبحي من قائمة فريقه لخوض لقاء غزل المحلة السبت 17-4-2021 في الدوري المصري.

ويغيب رمضان عن لقاء بيراميدز لحصوله على 3 إنذارات.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر.

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - جون أنطوي.

رمضان صبحي: أعشق الأهلي وأتمنى العودة لصفوفه

قال رمضان صبحي، نجم فريق الكرة بنادي بيراميدز، أنه لازال ينتمي للنادي الأهلي ويشجعه. ورد رمضان صبحي على رامز جلال خلال برنامج المقالب «رامز عقله طار» :«طبعاً لسة أهلاوي أكيد وحياة إبني زين».

وأكمل: «أتمنى العودة من جديد للنادي الأهلي بشرط أن أحصل على موافقة من إدارة بيراميدز». ورحل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز عقب نهاية إعارته لصفوف الأهلي ورفض مفاوضات النادي الأحمر معه.