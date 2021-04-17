شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعفو عن خالد قمر ويعيده للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، عودة خالد قمر هداف الفريق الى التدريبات الجماعية، بعد فترة من الاستبعاد قاربت على الشهرين منذ تجميده فبراير الماضي مع أربعة لاعبين آخرين هم عماد السيد حارس المرمى، ومحمد عطوة ومحمود رزق وصبري رحيل لاعبو الاتحاد.

ويعتبر قمر رابع لاعب من الخمسة يعود للتدريبات الجماعية من الاستبعاد، ولم يتبقى سوى الحارس عماد السيد الذي لم يشمله عفو العميد بعد.

ومنح حسام حسن اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة دجله الأخيرة راحة 24 ساعة، بينما يخوض اللاعبون تدريبات غدا فى الرابعة والنصف عصرا بعد تقديم موعد المران كعقوبة فرضها العميد على لاعبيه بعد الخروج من كأس مصر.

وعقب قرار الاستبعاد قال خالد قمر لـ"الخليج 365": "أحترم قرار حسام حسن باستبعادي، تعلمت في مسيرتي عدم مناقشة القرارات الفنية، خاصة إذا جاءت من قيمة كروية لاعبا ومدربا مثل حسام حسن، أحاول تقديم كل ما أملك من جهد لإسعاد جماهير الاتحاد العظيمة".

وتابع مهاجم الاتحاد السكندري: "سنظل نتواجد خلف الفريق ندعمه ونؤازره في جميع المباريات، وبالنسبة لي سأظل أعمل بكامل جهدي، وأواصل تدريباتي حتى أكون في أعلى جاهزية حينما أعود للمشاركة".

وختم المهاجم الدولي تصريحاته قائلا: "نقدم مستويات كبيرة في المباريات التي نلعبها، لكن اللعب للأندية الجماهيرية العريقة لا يكفي أن تؤدي بشكل جيد، لابد أن يضاف إلى ذلك النتائج الإيجابية، لذلك نتفهم غصب الجماهير من النتائج الأخيرة ونتمنى إسعادهم".