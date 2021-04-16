بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد للضغط على سيتي ولا مجال للخطأ أمام ليفربول

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لندن : رغم أن آماله باتت ضئيلة في المنافسة على لقب الدوري الانكليزي الممتاز، إلا أن مانشستر يونايتد سيحاول الضغط على غريمه وجاره المتصدر مانشستر سيتي في المرحلة الثانية والثلاثين التي ستمتد على ستة أيام، في حين لا مجال للخطأ أمام ليفربول في صراع الامتار الاخيرة على مراكز دوري أبطال أوروبا.

وستكون الفرصة سانحة أمام يونايتد لتقليص الفارق مع سيتي الى ثماني نقاط في حال فوزه على ضيفه بيرنلي على ملعب "أولد ترافورد" الاحد، واضعاً الضغط على جاره الذي يحل ضيفًا على أستون فيلا في مباراة حذرة الاربعاء المقبل لانشغاله نهاية الاسبوع في نصف نهائي الكأس أمام تشلسي، علما أن سيتي خاض مباراة أكثر من يونايتد مقدمة من المرحلة 33.

ويدخل "الشياطين الحمر" اللقاء السهل على الورق أمام صاحب المركز السابع عشر، على وقع تأهله الى الدور نصف النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس بعد أن جدد فوزه على غرناطة الاسباني 2 صفر في إياب ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع روما الايطالي ويُبقي على آماله بتحقيق لقب أول منذ العام 2017 حين توج بطلاً لهذه المسابقة بالذات.

وكان فريق المدرب النروجي حقق فوزًا مهمًا في المرحلة السابقة خارج قواعده على حساب توتنهام 3 1 معززًا مركزه الثاني ليضمن الى حد كبير عودته الى دوري الابطال الموسم المقبل، حيث ابتعد بفارق 7 نقاط عن ليستر سيتي الثالث الذي سقط في آخر مباراتين في الدوري والمنشغل الاحد في نصف نهائي الكأس ضد ساوثمبتون قبل أن يختتم المرحلة الخميس المقبل على أرضه ضد وست بروميتش.

ويسعى يونايتد لتحقيق فوزه الخامس تواليًا في الدوري الممتاز، كما أنه لم يخسر في مبارياته العشر الاخيرة في الـ"برميرليغ".

ولوحظ في لقاء الخميس ضد غرناطة تغيير لون اليافطات الموضوعة على مقاعد ملعب "أولد ترافورد" منذ غياب الجماهير عن الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا، من اللون الاحمر الى الاسود بعد أن صرّح سولشاير أن اللاعبين كانوا يعانون لرؤية زملائهم بسبب تداخل لون القميص الاحمر مع الخلفية، إضافة الى أنها تزامنت مع الحملة ضد العنصرية.

لا مجال للخطأ أمام ليفربول

وتفتتح المرحلة الجمعة بين إيفرتون الذي لم يعرف طعم الفوز في آخر اربع مباريات في الدوري (خسارتان وتعادلان) أمام ضيفه توتنهام الجريح أيضًا الذي اكتفى بنقطة من آخر مباراتين.

وبعد أن بدأ فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الموسم بشكل جيد وبدا في طريقه للمنافسة على لقب أول في الدوري منذ ستين عامًا، إلا أن نتائج الفريق تدهورت بشكل لافت ومُني بسبع هزائم في مبارياته الـ12 الاخيرة.

ويحتل سبيرز المركز السابع برصيد 49 نقطة على بعد ست نقاط من وست هام الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال.

أما ليفربول، وبعد خروجه من المسابقة القارية الاسمى منتصف الاسبوع على يد ريال مدريد الاسباني، فلا مجال للخطأ أمامه إذا ما أراد العودة اليها في الموسم المقبل.

ويحتل فريق المدرب الالماني يورغن كلوب المركز السادس على بعد ثلاث نقاط من وست هام واثنتين من تشلسي الخامس الذي يستضيف برايتون الثلاثاء، وتنتظره مهمة صعبة خارج أرضه الاثنين أمام ليدز يونايتد ومدربه الارجنتيني مارسيلو بييلسا الذي أسقط برغم نقصه العددي مانشستر سيتي في عقر داره على ملعب الاتحاد الاسبوع الفائت.

وقال كلوب عن معركة ليفربول على المركز الرابع "بإمكاني القول إنني شخص واثق بطبيعتي، ولكن هذا لا يعني أننا سنحققه. بإمكاننا فقط قراءة الترتيب، نعرف النقاط التي يجب أن نحصدها، نعرف وضعنا وما علينا القيام به".

وباستثناء مواجهته يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة 34، لن يصطدم ليفربول بأي من الفرق الكبرى أو أندية المقدمة حتى نهاية الموسم، لذا تبدو الفرصة مؤاتية لخطف المركز الرابع.

أرسنال للبناء على التأهل القاري

ويخوض أرسنال دربي لندن أمام جاره فولهام صاحب المركز الثامن عشر الأحد بعد تأهله الى نصف نهائي "يوروبا ليغ" الخميس برباعية نظيفة في مرمى مضيفه سلافيا براغ في العاصمة التشيكية، ليضرب موعدًا مع مدربه السابق أوناي ايمري وفريقه فياريال الاسباني.

وأبقى أرسنال على آماله بالعودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016 2017 شريطة فوزه بلقب المسابقة القارية الرديفة، كونه من المستبعد منطقيًا أن يحقق ذلك من بوابة الدوري الممتاز نظرًا لمكوثه في المركز التاسع على بعد 10 نقاط من المركز الرابع.

وقبل عشر دقائق من المباراة في براغ، أعلن الغابوني بيار ايمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال إصابته بالمالاريا عبر حسابه على إنستغرام حيث أرفق الرسالة بصورة له من المستشفى قائلاً "للأسف لقد أصبت بالمالاريا خلال مهمتي الدولية مع الغابون منذ بضعة أسابيع. لقد أمضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الاسبوع ولكني أشعر بحال أفضل كل يوم بفضل الأطباء الذين رصدوا وعالجوا الفيروس باكرًا".

وكان فريق "المدفعجية" حقق فوزًا بثلاثية نظيفة على مضيفه شيفيلد يونايتد المتذيل الاسبوع الفائت.

أما وست هام مفاجأة الموسم، فيحل على نيوكاسل ظهر السبت قادمًا من إنتصارين متتالين.