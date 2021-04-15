شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات نارية.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت أمس الأربعاء، مباريات جولة الإياب لدور «الثمانية» ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها الحالي.

وأسفرت نتائج المباريات عن تأهل ريال مدريد بعد الفوز بنتيجة اللقائين على ليفربول 3-1، وسيواجه تشيلسي الإنجليزي الذي اقصى بورتو البرتغالي في الدور نصف النهائي.

كما حسم مانشستر سيتي تأهله بعد تكرار فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 بنفس نتيجة المباراتين، ويواجه باريس سان جيرمان الذي صعد بعد إقصاء حامل اللقب بايرن ميونخ.

وتحددت موعد مبارايات الدور نصف النهائي «قبل النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

مباريات الذهاب:

ريال مدريد ضد تشيلسي يوم الثلاثاء 27 -4- 20121 في التاسعة مساءا.

باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي يوم الاربعاء 28- 4- 2021 في التاسعة مساءا.

مباريات الإياب:

مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 4- 5- 2021 في التاسعة مساءا.

تشيلسي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء 5- 5- 2021 في التاسعة مساءا.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفريول الإنجليزي أضاع 3 فرص محققة أمام شباك ريال مدريد خلال جولة الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والتى أنتهت بصعود الريال لنصف النهائي مستفيدا بنتيجة الذهاب بثلاثية مقابل هدف.

وشنت جماهير ليفربول هجوما على محمد صلاح ويورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول وعدد من اللاعبين على رأسهم ماني بسبب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على ريال مدريد وعدم الصعود لدور نصف النهائي.

ليفربول على موقعه الرسمي نشر تعليقا على الصفحة الرسمية للفريق فيسبوك كتب عليه نهاية رحلتنا في دوري أبطال أوروبا، بواسطة صورة للنجم المصري محمد صلاح، والتى انهالت تعليقات جماهير ليفربول وكانوا ما بين مهاجمين ومدافعين عن صلاح، ولكن في اتفق الفريقين على رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول سواء لخوض تجربة جديدة أو بسبب سوء التوفيق أمام ريال مدريد.

محمد علاء يقول: «أسوأ لاعب في الميدان كان صلاح، فليرحل عن الفريق في الصيف. إنه ليس لاعبا عالميا كافيا». ويضيف محمد أبورزه: «فعلا فريق ليفربول فريق الموسم الواحد، حان وقت الرحيل يا صلاح».

أحمد صالح يقول: «ساديو مانى أسوء لاعب في الليفر الموسم ده، مبيلعبش بلقمة، حان الوقت لصلاح ابننا يروح نادى كبير». ويضيف سعيد جميل: «فريق تعبان، مفيكوش غير محمد صلاح وبدأ يتعدي منكم أهو، انفد بجلدك يا صلاح». وقال نادر نابولي: «أسوء لاعب صلاح هدفين محققين ضيعهم واختفاء تام».

وطالب عز فرج إقالة يورجن كلوب وتعيين جيرارد، وقال: ♫كلوب أصبح عاجز عن قراءة المباريات، وأصبح لا يعرف من الأنسب لتشكيل والاحتياط، قدمت ما عليك وشكرا كلوب، أمام فينالدوم، ماني، فرمينو، تياجو، ميلنر، بيع نهائي، وإعارة الدفاع، ويتم التعاقد مع صفقات سوبر». وقال على جدوي: «صلاح وماني أضاعوا فرص سهلة جدا وهم سبب خروج ليفربول».