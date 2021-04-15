إمبيد يحسم قمة الشرقية مع بروكلين لصالح فيلادلفيا

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لوس انجليس : سجّل العملاق الكاميروني جويل امبيد 39 نقطة وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى التفوّق في قمة المنطقة الشرقية على ضيفه بروكلين نتس المنقوص 123 117، الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويبحث فيلادلفيا، الطامح لاحراز لقبه الأول في الدوري منذ 1983، عن حسم صدارة المنطقة الشرقية والحصول على أفضلية الأرض في الأدوار الاقصائية.

ابتعد بفارق بسيط عن بروكلين، مع 38 فوزا و17 خسارة، مقابل 37 18 لنتس.

وفيما سجّل امبيد 13 من 29 محاولة والتقط 13 متابعة، شاهد تقدّم فريقه بفارق 22 نقطة يتقلّص إلى 3 في الربع الأخير.

وأضاف توبياس هاريس 26 نقطة والاسترالي بن سيمونز 17 نقطة و9 تمريرات حاسمة لسيكسرز الفائز في 3 مباريات تواليا.

في المقابل، لعب نتس دون هدافه الجديد جيمس هاردن الذي يتعافى من اصابة عضلية بفخذه، بالاضافة إلى النجم المخضرم كيفن دورانت.

وكان دورانت قد خسر الكرة 8 مرات (تورن أوفر) خلال الخسارة الأخيرة ضد لوس أنجليس ليكرز 101 126.

وفي ظل غياب هاردن ودورانت، سجّل النجم الثالث كايري إرفينغ 37 نقطة و9 تمريرات حاسمة، واضاف لاندري شاميت 17 وجيف غرين 15.

وشكّل إرفينغ إضافة متأخرة إلى تشكيلة بروكلين، بعد ابتعاده لـ"أسباب خاصة".

وخاض نتس معظم مبارياته هذا الموسم، دون أن يتمكن من جمع "الثلاثي الكبير"، لكنه يأمل في حضوره في الوقت المناسب في البلاي أوف.

وفي ظل تقدّم سيكسرز الكبير في الشوط الثاني، كان امبيد يأمل في أن يحصل على راحة في الربع الأخير. لكن نتس كان له خطط مختلفة وقلّص فارق النقاط الـأ22.