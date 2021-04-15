شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب ضم مجلى وعبدالعاطى وبكرى فى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ضم ثلاثة لاعبين من العناصر المميزة التى ظهرت بمستوى طيب مع أنديتهم خلال الموسم الجارى على رأسهم عبدالله بكرى مدافع بيراميدز ومحمد عبد العاطى لاعب وادى دجلة ومحمد مجلى لاعب الوسط المدافع بنادى المقاولون العرب لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول فى الموسم المقبل، يأتى هذا بعدما تأكد كارتيرون المدير الفنى من رحيل التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط المدافع بعد فشل مفاوضات تمديد عقده خلال الفترة الماضية بسبب تمسك اللاعب بالحصول على مليونى دولار فى الموسم الواحد، فضلا عما تردد عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى نادى الهلال السودانى بعد حصوله على مقابل مالى كبير. وحذر كارتيرون من عدم إتمام الصفقات الجديدة قبل نهاية الموسم الجارى خوفا من العروض التى يتلقاها اللاعبون المرشحون للقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة من أندية أخرى، فضلا عن رغبة المدير الفنى فى بناء فريق مميز يتمكن من المنافسة على كافة البطولات فى الموسم المقبل، وأبلغ المدرب الفرنسى جهازه المعاون خلال جلسة جمعتهم فى الفترة الأخيرة أنه لن يقبل سوى بالمنافسة على البطولات المحلية لتعويض الخروج المبكر من دورى الأبطال، وقال بالحرف الواحد: «رغم أننى لست مسؤولا عن خروج الفريق من دورى الأبطال وحاولنا إنقاذ الموقف الصعب مع اللاعبين لكن يجب علينا التركيز فى مباريات الدورى وكأس مصر خلال الفترة المقبلة».

فيما خاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران الجماعى اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك تحت قيادة عمرو المطراوى إخصائى التأهيل بالفريق.

وقام جمعة بالركض الخفيف وبعض التدريبات التأهيلية لمدة نصف ساعة، ثم توجه لجيمانيزيوم النادى لاستكمال البرنامج التجهيزى والتأهيلى. ويسعى الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب حتى يشارك فى مباراة القمة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل المؤجلة من الجولة الرابعة من الدورى الممتاز.