كأس مصر.. تأهل الأهلي والزمالك لدور الـ 16 على حساب النصر وحرس الحدود



الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دور الـ16 من كأس مصر، بعد الفوز على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الماكس بالإسكندرية، بدور الـ32 بالبطولة.

تقدم وليد سليمان بالهدف الأول للمارد الأحمر، في الدقيقة 47 من زمن المباراة بتسديدة قوية على يمين حارس النصر، ثم تعادل أحمد الصعيدي للفريق القاهري، في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وأحرز الزامبي والتر بواليا، الهدف الثاني للنادي الأهلي، في الدقيقة 83 من زمن المباراة، بعد متابعة لتسديدة قوية من طاهر محمد طاهر.

تأهل الزمالك على حساب الحرس

صعد فريق الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، من دور الـ32 من كأس مصر.

التعادل الإيجابي حسم الشوط الأول بعدما افتتح حسن يوسف التسجيل لحرس الحدود في الدقيقة 9، قبل أن يعاود يوسف أوباما المباراة لنقطة الصفر بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 18.

الزمالك يُسجل الهدف الثالث في شباك حرس الحدود

ومع بداية الشوط الثاني بدأ الزمالك مسيطرًا مستغلًا النقص العددي حتى تمكن حميد أحداد مهاجم الفارس الأبيض من الحصول على ركلة جزاء ليحرز محمود علاء الهدف الثاني، ليعلن تقدم الزمالك في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وواصل الزمالك ضغطته على الفريق العسكري، حتى تمكن إسلام جابر لاعب خط وسط، من الحصول على ركلة جزاء ثانية، ليحرزها أيضا محمود علاء معلنًا تقدم الزمالك بثلاث أهداف.

تلك النتيجة جعلت الزمالك يتأهل لدور الـ16 بالمسابقة ويضرب موعدًا مع الإسماعيلي الذي تغلب على فريق لافيينا في دور الـ32.