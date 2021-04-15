شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: دفعنا بالبدلاء أمام النصر لمعرفة مستواهم.. والأهم هو صعود الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن ما كان يركز فيه خلال مباراة النصر هو تحقيق الفوز والصعود للدور التالى، مشيرا إلى أن خبراته فى مباريات الكأس أن اللعب مع فرق أقل فى المستوى عادة ما قد يحدث فيها مفاجآت، مؤكدا أن الأهم هو الفوز فى المباراة.

وقال موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، إن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص ونجحوا فى خلق العديد من الفرص، وحصل عدد من اللاعبين البدلاء على الفرصة لتحديد مستواهم وكم ابتعدوا عن المشاركة فى المباريات الرسمية.

تابع: غيرنا ودفعنا بلاعبين لديهم خبرات وحساسية المباريات من أجل تحقيق الفوز وهو ما تحقق وصعد فريقه للدور الثانى بالكأس، مشيرا إلى أنه ينتظر تقرير الطبيب بشأن إصابة أكرم توفيق، ولكن عليه تقبل الأمر لاسيما أنه خسر اثنين من اللاعبين فى مباراة سيمبا الماضية.

وأضاف أن أكرم توفيق سينضم لقائمة طويلة من المصابين، ولكن هذه كرة القدم وليس بيدينا شيئا لفعله.

وتغلب الأهلى على النصر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.