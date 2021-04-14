شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند × مان سيتي: تألق إنجليزي وتأهل نادر إلى نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي الفوز خارج قواعده بنتيجة 2-1 على بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، ليكرر النادي الإنجليزي نتيجة الذهاب ويفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، وهي النتيجة التي كانت تعني تأهل الفريق الألماني لنصف نهائي المسابقة.

وفي الشوط الثاني حصل الضيوف على ركلة جزاء ترجمها الجناح الجزائري رياض محرز في الشباك ليعدل مان سيتي النتيجة.

وقبل نهاية المباراة بـربع ساعة، نجح لاعب الوسط الإنجليزي الشاب فيل فودين من تسجيل الهدف الثاني ليحسم المباراة عمليًا لمصلحة الفريق الإنجليزي، الذي تأهل رسميًا إلى نصف النهائي ليقابل باريس سان جيرمان في موقعة ضخمة تجمعهم مع وصيف بطل النسخة الماضية والفريق الذي أقصى حامل اللقب.

رجل المباراة:

حصل فيل فودين على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من لاعب الوسط الإنجليزي الشاب.

فودين ربح 6 إلتحامات من أصل 10، وأفتك الكرة مرتين، ومرر 47 تمريرة سليمة بدقة 92%، وسجل هدف حسم المواجهة ليمنح فريقه تأهل نادر إلى نصف نهائي الأبطال.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- جود بيلينجهام (17 عامًا و289 يومًا) هو ثاني أصغر لاعب يشارك في 10 مباريات بدوري الأبطال قبل سن ال18، بعد يوري تيليمانس في 2014.

- بيلينجهام حطم اليوم الرقم الإنجليزي السابق المدون بأسم ثيو والكو (وصل ل10 مشاركات في دوري الأبطال بعمر 18 عامًا و341 يومًا، في عام 2008).

- بيلينجهام (17 عامًا و289 يومًا) هو ثاني أصغر لاعب يسجل في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال بعد بويان مع برشلونة ضد شالكه في عام 2008 (بعمر 17 عامًا و217 يومًا)، وقد أصبح أصغر إنجليزي على الإطلاق يسجل هدفًا في دوري الأبطال.

- رياض محرز سجل هدفه الأول في دوري الأبطال منذ سبتمبر 2019 (ضد شاختار) وبعد 14 مباراة بدون هدف في المسابقة.

- جناح مان سيتي أصبح ثاني جزائري يسجل في دور ال8 أو أبعد في دوري أبطال أوروبا بعد الأسطورة رابح ماجر في عام 1987 (سجل مع بورتو في الدور ربع نهائي والدور النهائي)

- لا يوجد لاعب إنجليزي سجل أهدافًا في دوري الأبطال وهو بعمر أقل من 21 عامًا أكثر من فيل فودين(6).

- فودين أصبح ثاني لاعب بعمر أصغر من 21 عامًا يسجل ذهابًا وإيابًا في مواجهة بأدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال بعد كيليان مبابي(18) في 2017 مع موناكو، ضد بوروسيا دورتموند أيضًا.

- لأول مرة في تاريخ دوري الأبطال، لاعبان إنجليز بعمر أقل من 21 عامًا (بيلينجهام وفودين) يسجلان في نفس المباراة.

- مانشستر سيتي بلغ نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخ النادي (بعد موسم 2015/2016)

- بيب جوارديولا وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه كمدرب، رقم لم يحققه في تاريخ المسابقة سوى البرتغالي جوزيه مورينيو.