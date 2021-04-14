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بيراميدز بالقوة الضاربة أمام المقاصة في الدوري المصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة المقاصة في لقاء الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - محمد فاروق.

خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - طارق طه - محمود حمادة - محمود صابر - إيريك تراوري - دييجو رولان - دودو الجباس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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