وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة المقاصة في لقاء الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالقوة الضاربة أمام المقاصة في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية