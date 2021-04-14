شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالقوة الضاربة أمام المقاصة في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة المقاصة في لقاء الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - عمر جابر.
خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - محمد فاروق.
خط الهجوم: جون أنطوي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
عبد الرحمن أيمن - طارق طه - محمود حمادة - محمود صابر - إيريك تراوري - دييجو رولان - دودو الجباس.
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