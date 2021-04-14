شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجو الزمالك من مقالب كأس مصر الليلة أمام حرس الحدود بعد 4 مفاجآت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود، فى سهرة رمضانية على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

مباراة اليوم هى الأولى للزمالك فى مشواره بالنسخة الحالية لمسابقة كأس مصر بينما تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ32 بعد تخطى نظيره فاركو بركلات الترجيح، فى الدور التمهيدى بنتيجة 4-3 عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

ويلتقى الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود، مع الإسماعيلى فى دور الـ16 لكأس مصر، بعد نجاح الدراويش فى تخطى لافيينا بنتيجة 2-1 فى دور الـ 32، ولم تعلن لجنة المسابقات عن موعد المباراة حتى الآن.

ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها الفارس الأبيض فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، نستعرض أشهرها فى التقرير التالى..

منتخب السويس

فى موسم 1973 خسر الزمالك، أمام منتخب السويس 1/2 في كأس مصر، وودع البطولة.

الشرقية للدخان

فى موسم 1998 خرج الزمالك، من كأس مصر، بعد تعادله مع الشرقية للدخان، بدون أهداف، وحل في المركز الثالث، وكان الكأس في تلك النسخة يقام بنظام المجموعات وكان يلعب دون الدوليين.

القناة

فى موسم 2002 خسر الزمالك، أمام القناة، بركلات الترجيح، وكان هذا عصر الزمالك الذهبي، لكن فريق القناة، بقيادة مدربه أنور سلامة، ولاعبه المخضرم أحمد العجوز، نجح في الإطاحة بالزمالك من البطولة.

بنى عبيد

فى موسم 2009 نجح فريق بني عبيد في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإلحاق هزيمة بنادى الزمالك، بهدف نظيف قاتل أحرزه السيد المندوه مهاجم الفريق الذى يلعب فى القسم الثالث.