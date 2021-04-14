شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجرى مسحتين لـ محمد الشناوى لتحديد موقفه من القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لمسحتين خلال اليومين المقبلين من أجل متابعة حالته بشكل مُستمر ومعرفة تطورات إصابته بفيروس كورونا.

وأجرى محمد الشناوى مسحتين أمس وأمس الأول وجاءت نتيجتهما إيجابية، وتقرر إجراء مسحة ثالثة له غداً الخميس على أن يجرى مسحة رابعة يوم الجمعة لتحديد موقفه النهائى من مبارة القمة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل فى الدورى.

ويغيب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى والنصر المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر للإيقاف بجانب إصابته بفيروس كورونا.

ويُعد غياب محمد الشناوى عن الأهلى خسارة كبيرة باعتباره أحد أهم نقاط القوة فى الفريق لذا قرر مسئولو النادى إجراء أكثر من مسحة له فى الساعات المقبلة تحسباً لظهور المسحة الأخيرة سلبية وبالتالى ينضم لقئمة الفريق فى مباراة القمة.

وقال الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالأهلى إن تحاليل محمد الشناوى مطمئنة جدا على الرغم من أن نتيجة مسحته إيجابية لكن مسحته قريبة من السلبية وقد يلحق بمباراة الزمالك المقبلة.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالأهلى "أعراض كورونا على الشناوى ضعيفة وهناك أمل فى تعافيه قبل القمة".