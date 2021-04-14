شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 7 أندية توجت بلقب الدوري العام والأهلي يحصد نصيب الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة لبطولة الدوري العام، ففي عام 1948 نشأت فكرة إطلاق مسابقة الدوري العام، وكان صاحبها هو الإعلامي محمود بدر الدين الذي فكَّر في إنشائها لتصبح مثل الدوري الإنجليزي، وعلى مدار 61 نسخة منذ ذلك التاريخ، كشفت المسابقة المحلية عن الكثير من النجوم اللامعين، إلا أنها ورغم مشاركة الكثير من الفرق بها وتغير الكثير من الأندية عليها، بقيت فئة محدودة للغاية هي من انضمت لقائمة شرف التتويج بها.

7 فرق فقط هي من توجت باللقب على مدار 61 موسم، الأهلي هو الأكثر تتويجاً برصيد 42 لقبًا وخلفه الزمالك بـ12 والاسماعيلي بـ3 ولقب لكل من الترسانة والمقاولون والأولمبي والمحلة.

حصل الأهلى على نصيب الأسد من حيث تحقيق بطولة الدورى برصيد 40 مرة.

حصل الزمالك على بطولة الدورى 12 مرة أعوام 1960 – 64 – 65 – 78 – 84 – 88 – 92 – 93 – 2001 – 2003 – 2004 – 2014.

حصل الإسماعيلى على بطولة الدورى 3 مرات أعوام 67 – 91 – 2002.

حصل على بطولة الدورى مرة واحدة عام 1963.

حصل على بطولة مرة وحيدة عام 1966.

حصل على بطولة وحيدة عام 1973.

حصل على بطولة الدورى مرة وحيدة عام 1983.