الامارات | إدواردو: أتمنى تكرار ما فعلته في الهلال مع شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن إدواردو: أتمنى تكرار ما فعلته في الهلال مع شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مهاجم شباب الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو: «إنه متفائل للغاية بالمشوار الجديد للفريق في دوري أبطال آسيا، حيث يدشن مشاركته غداً ضمن المجموعة الأولى». وتابع: «إنه يأمل أن يكرر سيناريو الهلال، ويحقق لقب الأبطال مع شباب الأهلي».

وقال إدواردو لصحيفة «غلوبو سبورت»: «أخوض تجربة ليست سهلة مع شباب الأهلي، إذ إن المستويات متقاربة جداً في دوري الخليج العربي، وقد حققت مع الفريق بطولتين، هما كأس السوبر وكأس الخليج العربي».

وأضاف: «شباب الأهلي يمتلك قدرات تنافسية قوية، وأعلم تماماً أهمية وقوة هذه البطولة، وقد حصلت على فرصة التتويج باللقب مع الهلال السعودي في 2019، وهو ما أتمنى تكراره مع شباب الأهلي».

وتابع: «جئت إلى هنا من أجل الفوز بالبطولات، وقد تعودت أن أكون بطلاً، وأن أسهم في شعور الجمهور بالفرحة عندما يحقق الفريق الانتصارات والألقاب». ونشرت الصحيفة تقريراً عن إدواردو عقب فوزه مع شباب الأهلي بلقب كأس الخليج العربي، موضحة أن اللاعب حقق لقبه

الـ11 منذ انتقاله إلى الهلال في 2015، إذ فاز بتسعة ألقاب، بينما بدأ مشواره مع «فرسان دبي» بالفوز بلقبين، وسيخوض نهائي كأس رئيس الدولة في مايو المقبل.

وأشارت إلى أن قائمة شباب الأهلي تضم لاعبين برازيليين هما: إدواردو والمهاجم الشاب إيغور خيسوس، مبينة أنهما كانا محظوظين بعدما أهدر كل منهما ركلة جزاء في نهائي الكأس أمام النصر، لكن لاعب الرأس الأخضر مينديز أهدر ركلة تتويج «العميد»، لينقذ إدواردو وخيسوس من الانتقادات، قبل أن يحسم شباب الأهلي اللقب بركلات الترجيح.

من جهة أخرى، وصلت بعثة شباب الأهلي، أمس، إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لخوض مباراته الأولى أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن المجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي المستضيف، وأجمك الأوزبكي.

ويؤدي شباب الأهلي مرانه الأساسي اليوم على استاد الملك فهد الدولي، إذ يركز المدرب مهدي علي على الجانب البدني، خصوصاً عقب الضغط الكبير الذي تعرض له الفريق في الفترة الماضية بخوضه عددا كبيرا من المباريات، بينما يدرس طريقة لعب استقلال دوشنبه.

من جهة أخرى لم يسافر الأرجنتيني كارتابيا مع الفريق بداعي الإصابة، وستقتصر القائمة على ثلاثة أجانب، هم إدواردو والأوزبكي ماشاريبوف وخيسوس، بينما سيكون الأوزبكي هامروبيكوف ضمن خيارات الجهاز الفني لقيده بدلاً من كارتابيا في حال موافقة الاتحاد الآسيوي.

• شباب الأهلي يلعب في المجموعة الأولى في ضيافه الهلال السعودي، بجانب استقلال دوشنبيه الطاجيكي وأجمك الأوزبكي.

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