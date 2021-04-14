الامارات | منصور بن محمد يصدر قراراً بشروط استخدام اسم دبي في الفعاليات الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يصدر قراراً بشروط استخدام اسم دبي في الفعاليات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن شروط استخدام اسم (دبي) في الفعاليات الرياضية بإمارة دبي. ويأتي القرار استناداً إلى القانون رقم (4) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، الذي أصدره سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ونصّت المادة الثانية من القرار أن «يحظر استخدام اسم (دبي) في الفعالية الرياضية، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس دبي الرياضي، ويتم إصدار الموافقة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار».

وحددت المادة الثالثة من القرار شروط استخدام اسم (دبي) في الفعالية الرياضية، وهي إضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، يشترط لاستخدام اسم (دبي) في الفعالية الرياضية التي نصّت على أن «يكون طالب الحصول على الموافقة شخصية اعتبارية مرخص لها بالعمل في الإمارة».

وأن «تكون الفعالية الرياضية ذات أثر إيجابي كبير على الإمارة»، ويتم تحديد هذا الأثر وفق نظام التقييم والتصنيف، و«ألا يكون لأي شخص حق في ملكية اسم أو شعار الفعالية الرياضية المطلوب استخدام اسم (دبي) فيها، إضافة إلى استخدام الاسم لأغراض الفعالية الرياضية فقط خلال المدة المحددة في الموافقة.

وتضمّنت المادة (4) من القرار تحديداً لإجراءات الحصول على الموافقة، وهي: «تقديم طلب الحصول على الموافقة، وفقاً للنموذج المعد لدى المجلس لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات التي يطلبها المجلس بهذا الشأن».

وكذلك أن «يقوم المجلس بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لكل الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون له في هذا الشأن أن يطلب تزويده بأي بيانات أخرى تكون لازمة للبت في الطلب المقدّم. ويصدر المجلس قراره بالقبول أو الرفض متى كان طلب الحصول على الموافقة والبيانات المطلوبة مكتملة. وفي حال رفض الطلب يقوم المجلس بإبلاغ مقدمه بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِضَ طلبه التقدم بطلب جديد في حال زوال أسباب الرفض».

ويتيح القرار الجديد الارتقاء بمستوى تنظيم الفعاليات الرياضية بإمارة دبي ووضع اسم (دبي) على الفعاليات وفق معايير دقيقة ومستوى تنظيمي عال، إلى جانب تنظيم عملية تسجيل ملكية الحقوق الفكرية للفعاليات الرياضية التي تحمل اسم (دبي) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

من شروط استخدام اسم دبي:

- «أن يكون صاحب الطلب شخصية اعتبارية مرخص لها بالعمل في دبي».

- «أن تكون الفعالية ذات أثر إيجابي كبير على الإمارة».

- «استخدام الاسم لأغراض الفعالية فقط، وفي الفترة الزمنية المحددة».

حالات سحب الموافقة

تضمّنت المادة الخامسة الحالات التي يجوز لمجلس دبي سحب الموافقة على استخدام اسم (دبي) في الفعاليات الرياضية، وهي: «إذا أخلّ منظم الفعالية بأي شرط من شروط الموافقة، وإذا تبيّن للمجلس أن الموافقة تم إصدارها بالاستناد إلى بيانات غير صحيحة، وإعسار أو إفلاس من صدرت له الموافقة، وإيقاف نشاط أو إلغاء رخصة من صدرت له الموافقة لأي سبب».

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